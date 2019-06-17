بن شتوان: تطوير الأمن الصناعي بما يكفل حماية المنشآت النفطية

ناقش رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان الأحد، إمكانية الاستفادة من المنظومات الحديثة المستخدمة في مجال الأمن وحماية المنشآت الحيوية في تطوير أداء الأمن الصناعي بما يكفل حماية المنشآت النفطية بجميع حقول ومواقع الشركة.

ووفقا لما ذكرته الشركة فإن عرضا فنيا أقيم بقاعة الاستكشاف قدمته شركة التفوق الدائم للتدريب والاستشارات وتقنية المعلومات حضره مدير إدارة الأمن الصناعي جبريل راف الله، ومدير إدارة الاتصالات المبروك بوسيف، ومدير إدارة الحاسب الآلي وليد بن صريتي، والمنسقون والمختصون بالإدارات المعنية.

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