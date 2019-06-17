اقتصاد

انطلاق ملتقى مصري لإعمار ليبيا 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق الأحد بالقاهرة ملتقى “بناة مصر” والذي يهتم بإعادة إعمار ليبيا والعراق في دورته الخامسة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

و يبحث الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار دولتي ليبيا والعراق بالاضافة إلى مشروعات الربط التي تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، وأشارت تقديرات  البنك الدولي إلى أن ليبيا تحتاج إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمارها، الأمر الذي دعا مصر للمساهمة في ملف إعادة الإعمار وتعزيز دور شركات المقاولات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات.

الجدير بالذكر أن الملتقى يأتي في إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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