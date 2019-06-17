الموافقة على تعاقدات إنشائية في بنغازي

منحت لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي الإذن للبلدية بالتعاقد مع شركة ليد للاستشارات لتنفيذ مشروع دراسات المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي

وجاء ذلك خلال اجتماع انطلق في مدينة بنغازي ضم عبدالله الثني رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة و بحضور أعضاء اللجنة الممثلين في محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري وآخرون.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء محضر الاجتماع السادس للجنة والمصادقة عليه وتوقيع القرارات المنبثقة عنه.

وشدد الثني بدوره على ضرورة الإسراع في تحديد سقف وجدول زمني لتنفيذ المشروعات المعتمدة بالميزانية التقديرية للجنة.

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