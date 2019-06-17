اقتصاد

الموافقة على تعاقدات إنشائية في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منحت لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي الإذن للبلدية بالتعاقد مع شركة ليد للاستشارات لتنفيذ مشروع دراسات المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي

وجاء ذلك خلال اجتماع انطلق في مدينة بنغازي ضم عبدالله الثني رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة و بحضور أعضاء اللجنة الممثلين في محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري وآخرون.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء محضر الاجتماع السادس للجنة والمصادقة عليه وتوقيع القرارات المنبثقة عنه.

وشدد الثني بدوره على ضرورة الإسراع في تحديد سقف وجدول زمني لتنفيذ المشروعات المعتمدة بالميزانية التقديرية للجنة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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