انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقلتين الأسبوع الماضي.

حيث جرى تداول خام برنت عند 61.7 دولار والأميركي الخفيف بسعر 52.1 دولار للبرميل.

وفي وقت مبكر من اليوم الأثنين جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بزيادة 14 سنتاً إلى 62.15 دولار للبرميل، بعدما صعدت في وقت سابق نحو 0.4% وكان الخام قد صعد 1.1% يوم الجمعة.

كما قفزت الأسعار نحو 4.5% يوم الخميس، بعد الهجوم على ناقلتي نفط قرب إيران ومضيق هرمز.

هذا ويدعم الأسعار أيضاً التعليقات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مطلع الأسبوع الحالي، وقال فيها أنه من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من يوليو، آملاً بأن تتوصل إلى اتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

The post انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات أمريكية بخصوص أمن الملاحة في الشرق الوسط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا