اقتصاد

مصدر لـ218: تصدير مليون برميل نفط للصين

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر ملاحي مطلع لقناة 218، تصدير مليون برميل نفط للصين اليوم الاثنين من ميناءي الزويتينة وراس لانوف.

وأضاف ذات المصدر أن الموانئ النفطية تشهد استقرارا في حركة دخول السفن حسب الجدول المنظم من الشركات المشغلة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط التي تعاني من انقسام إدارتها بين طرابلس وبنغازي، قد أعلنت أنها تطمح لرفع الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل مع حلول عام 2023.

وتستمر المؤسسة الوطنية للنفط بتصدير النفط وسط تخوفات من تراجع الإنتاج بنسبة 95% بسبب الأحداث التي تشهدها طرابلس بحسب تصريح رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، في مايو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق