مصدر لـ218: تصدير مليون برميل نفط للصين

كشف مصدر ملاحي مطلع لقناة 218، تصدير مليون برميل نفط للصين اليوم الاثنين من ميناءي الزويتينة وراس لانوف.

وأضاف ذات المصدر أن الموانئ النفطية تشهد استقرارا في حركة دخول السفن حسب الجدول المنظم من الشركات المشغلة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط التي تعاني من انقسام إدارتها بين طرابلس وبنغازي، قد أعلنت أنها تطمح لرفع الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل مع حلول عام 2023.

وتستمر المؤسسة الوطنية للنفط بتصدير النفط وسط تخوفات من تراجع الإنتاج بنسبة 95% بسبب الأحداث التي تشهدها طرابلس بحسب تصريح رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، في مايو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية