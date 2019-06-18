مصلحة الجمارك تكشف سرقات بميناء الخمس

يعد ميناء الخمس التجاري واحدا من أكبر الموانئ العاملة في ليبيا والأكثر نشاطا بالنظر لتدفق السلع من حيث العدد وتنوعها، الأمر الذي يدفع بمصلحة الجمارك لمتابعة العمل بهدف ضبط تدفق المواد المستوردة لضمان سلامة الجودة.

سرقات داخل الميناء

وفي تصريحات خاصة لــ 218 كشف مدير مكتب الإعلام في مصلحة الجمارك والناطق الرسمي لها الرائد فهمي الماقوري عن تسجيل حالات سرقة من بعض حاويات البضائع، وهو ما دفع المصلحة لاتخاذ ما يلزم منع لذلك حيق قال الماقوري أنهم يسعون لحل هذه المشكلة حيث تم التوصية بصيانة السياج الخارجي وصيانة كافة البوابات وتقنينها والعمل على تركيب كاميرات بداخل الميناء كما أبلغت الجمارك ضرورة تركيب سياج في منطقة رسو السفن لفصلها عن فضاء الميناء وضمان تأمين السلع وأضاف الماقوي أن المصلحة.

مخالفات فنية

وأضاف الماقوري أن مصلحة الجمارك سجلت خلال جولتها في الميناء عددا من المخالفات الفنية أوصت بمعاجلتها من خلال التأكيد على ضرورة حضور عضو الجمارك لعمليات وزن الشعير والقمح والمواشي مطالبين المجلس البلدي ومديرية الأمن بالتغلب على مشكلة بواقي بعض السلع الفاسدة وإتلافها في الميناء حسب الشروط.

مخالفات قانونية

وطلبت قيادات مصلحة الجمارك من ممثل مركز الرقابة على الأغذية ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات المطابقة للسلع مبينة أن المصلحة سجلت مخالفات قانونية بوجود سيارات بداخل الميناء وهو ما يعد مخالفا للقانون كما أعربت المصلحة عن أملها في أن يتم الإسراع بتنفيذ كافة المتطلبات لضمان تدفق السلع وعدم حدوث أي اختراقات تمس الجودة.

وجاءت هذه الموضوعات في سياق اجتماع عقد يوم الاثنين في المبنى الإداري لميناء الخمس حضرته قيادات رفيعة المستوى من المصلحة بينها مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية العميد عمر كاشدي وممثل عن مكتب المدير العام للمصلحة العميد دياب تويجر بالإضافة للرائد فهمي الماقوري و بحضور مدير مديرية أمن الخمس ومدير أمن المنفذ وعضو المالية بالمجلس البلدي وممثل عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومشؤولي الشركة المشلغة للميناء.

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