الوطنية للنفط تعلق الإنتاج بحقل جالو النفطي لصيانة خط الأنابيب

أعلنت

المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة مهندسو فنيوا شركة الواحة للنفط أعمال الصيانة لخط أنابيب

النفط الخام الرابط بين حقل جالو وحقل الواحة، والبالغ قطره 30 بوصة.

وأشارت

المؤسسة، بحسب مكتبها الإعلامي، الاثنين ، إلى تعليق عمليات الإنتاج بحقل جالو، الذي

تبلغ قدرته الإنتاجية 130 ألف برميل يوميا- لمدة عشرة أيام؛ ليتسنى لمهندسي الشركة

استبدال 18 كيلومترا من خط الأنابيب، الذي يمتدّ على مسافة 152 كم.

يأتي

ذلك في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط المستمرة؛ لتطوير عمليات الحفر والاختبار في

قطاع النفط الليبي؛ لزيادة الإنتاج والحفاظ عليه.

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