تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.375 و4.38 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.37 دينار

اليورو 4.91 دينار

الجنية الإسترليني 5.46 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 1.45 دينار

الجنية المصري 0.24 دينار

الدولار الكندي 3.20 دينار

الدينار الأردني 6.06 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.39 دينار

كسر الذهب عيار 18 139 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار

دولار بشيك المصدق 4.57 دينار

#فضة_جديدة= من 09 إلى 12 لجرام

#الذهب_جديد_عيار = 18 من 185 إلى 220 لجرام

#الذهب_جديد_عيار = 21 من 225 إلى 245 لجرام

#الذهب_مستعمل_عيار 18 من 150 إلى 165 لجرام

#الذهب_مستعمل_عيار 21 من 175 إلى 190 لجرام

#الذهب_الكسر_عيار= 160=21 لجرام

#الذهب_الكسر_عيار= 168=22 لجرام

#100دينارليبي =67 دينار تونسي

#100دينارتونسي =147 دينار ليبي

#100دينارليبي= 396 جنيه المصري

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.