إعادة تشغيل ميناء بنغازي الرئيسي

أفاد الناطق الرسمي بالشركة الليبية للموانئ ناصر أبو زويدة في تصريحات خاصة لـ218 أن الشركة أعادت تشغيل ميناء بنغازي الرئيسي في منطقة وسط البلاد والذي أغلق السنوات الماضية بسبب الحرب التي شهدتها المدينة بين قوات الجيش والمجموعات الإرهابية داخل المدينة.

وأضاف أبو زويدة أن كل الإدارات الفنية تستعد للرفع من كفاءة العمل للوصول به إلى مستويات جيدة لاستقبال السفن .

وكان الميناء قد استقبل فور افتتاحه سفينة السيارات “سينغل إيج” وعلى متنها 500 سيارة مستعملة مستوردة من السوق الأوروبية وأعيد افتتاح الميناء بعد عملية تمشيط الأرصفة من قبل القوات الخاصة البحرية.

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