اقتصاد

إعادة تشغيل ميناء بنغازي الرئيسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد الناطق الرسمي بالشركة الليبية للموانئ ناصر أبو زويدة في تصريحات خاصة لـ218 أن الشركة أعادت تشغيل ميناء بنغازي الرئيسي في منطقة وسط البلاد والذي أغلق السنوات الماضية بسبب الحرب التي شهدتها المدينة بين قوات الجيش والمجموعات الإرهابية داخل المدينة.

وأضاف أبو زويدة أن كل الإدارات الفنية تستعد للرفع من كفاءة العمل للوصول به إلى مستويات جيدة لاستقبال السفن .

وكان الميناء قد استقبل فور افتتاحه سفينة السيارات “سينغل إيج” وعلى متنها 500 سيارة مستعملة مستوردة من السوق الأوروبية وأعيد افتتاح الميناء بعد عملية تمشيط الأرصفة من قبل القوات الخاصة البحرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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