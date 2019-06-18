لافيكو للأسمدة تكشف موعد عودتها للعمل

كشف مدير المكتب الإعلامي بالشركة الليبية النرويجية للأسمدة لافيكو فيصل المنقوش في تصريحات خاصة لـ 218 أن الفرق الفنية تتوقع بدء الإنتاج الفعلي لمصانع الأمونيا واليورويا بعد أسبوعين

وأضاف المنقوش خلال تصريحاته اليوم أن مصنع اليورويا سينتج 1200 طن يوميا بينما توقع المنقوش أن يبلغ إنتاج مصنع الأمونيا 1000 طن يوميا، وأوضح المصدر ذاته أن شركة لافيكو ما زالت تستكمل إجراءات التشغيل من عمليات تجهيز المصانع وتهيئة الأنابيب استعدادا للعمليات الفنية وكانت لافيكو قد أعلنت الخميس الماضي عن توصلها لاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط يقضي بإعادة ضخ الغاز استعدادا لإعادة التشغيل من جديد .

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