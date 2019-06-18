اقتصاد

لافيكو للأسمدة تكشف موعد عودتها للعمل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مدير المكتب الإعلامي بالشركة الليبية النرويجية للأسمدة لافيكو فيصل المنقوش في تصريحات خاصة لـ 218 أن الفرق الفنية تتوقع بدء الإنتاج الفعلي لمصانع الأمونيا واليورويا بعد أسبوعين

وأضاف المنقوش خلال تصريحاته اليوم أن مصنع اليورويا سينتج 1200 طن يوميا بينما توقع المنقوش أن يبلغ إنتاج مصنع الأمونيا 1000 طن يوميا،  وأوضح المصدر ذاته أن شركة لافيكو ما زالت تستكمل إجراءات التشغيل من عمليات تجهيز المصانع وتهيئة الأنابيب استعدادا للعمليات الفنية وكانت لافيكو قد أعلنت الخميس الماضي عن توصلها لاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط يقضي بإعادة ضخ الغاز استعدادا لإعادة التشغيل من جديد .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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