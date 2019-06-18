اقتصاد

وزارة العمل تدرس تنفيذ مشروعات تنموية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس إدارة التدريب والتكوين المهني في وزارة العمل والتأهيل رمزي كشادة في تصريحات خاصة لـ218 أن الوزارة شرعت في عقد مرحلة جديدة من الاجتماعات مع منظمة “GIZ” الحكومية الألمانية لمتابعة إنشاء مشروعات تنموية في عدد من البلديات.

وأضاف كشادة أن الاجتماعات المنعقدة في تونس ستستمر لأيام سيتم خلالها التطرق لتحسين مستوى سوق العمل في ليبيا في القطاعين العام والخاص

وكان وزير العمل في حكومة الوفاق المهدي الأمين قد التقى في مارس الماضي مع مسؤولي الشركة في طرابلس لمتابعة مشروعات “GIZ” التي تتضمن إنشاء مشروعات تنمية مكانية داخل عدد من البلديات الليبية بتمويل ألماني لفترة 5 أعوام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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