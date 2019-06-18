وزارة العمل تدرس تنفيذ مشروعات تنموية

أكد رئيس إدارة التدريب والتكوين المهني في وزارة العمل والتأهيل رمزي كشادة في تصريحات خاصة لـ218 أن الوزارة شرعت في عقد مرحلة جديدة من الاجتماعات مع منظمة “GIZ” الحكومية الألمانية لمتابعة إنشاء مشروعات تنموية في عدد من البلديات.

وأضاف كشادة أن الاجتماعات المنعقدة في تونس ستستمر لأيام سيتم خلالها التطرق لتحسين مستوى سوق العمل في ليبيا في القطاعين العام والخاص

وكان وزير العمل في حكومة الوفاق المهدي الأمين قد التقى في مارس الماضي مع مسؤولي الشركة في طرابلس لمتابعة مشروعات “GIZ” التي تتضمن إنشاء مشروعات تنمية مكانية داخل عدد من البلديات الليبية بتمويل ألماني لفترة 5 أعوام.

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