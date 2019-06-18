اقتصاد

الماقوري لـ218: تأجيل قرار “استيراد السلع” حتى يناير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الناطق باسم الجمارك فهمي الماقوري لـ218: تأجيل تنفيذ قرار منع دخول السلع إلا عن طريق إجراءات المصرف المركزي حتى يناير المقبل

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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