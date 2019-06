أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 707 لسنة 2019 بشأن تقرير حكم.

ونصت المادة الأولى من القرار على تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير محظور استيرادها بدون قيد تحويل العملة من خلال مصرف ليبيا المركزي وغير من المصارف.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن فترة التمديد تسري من تاريخ 1-6-2019 حتى نهاية العام الجاري.

The post الرئاسي يؤجل قرار عدم استيراد السلع إلا عن طريق المصرف المركزي حتى نهاية العام الحالي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا