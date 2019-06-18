ترقب لعقد الاجتماعات الوزارية بـ”أوبك”

أفادت مصادر في منظمة أوبك لـ”رويترز” أن هناك نقاشا بين المنظمة وحلفائها من المنتجين من خارجها لعقد اجتماعاتهم الوزارية في الفترة من 10 إلى 12 يوليو المقبل في فيينا لتحديد السياسة الإنتاجية.

وتتضمن الاقتراحات أن تجتمع لجنة اجتماع وزراء أوبك يوم 11 يوليو بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في العاشر الشهر نفسه، ثم يعقبهم في 12 يوليو اجتماع “اوبك” بالمنتجين من خارجها.

وتعمل دول المنظمة بالاشتراك مع روسيا ومنتجين آخرين على تطبيق الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج منذ شهر يناير ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا لكن الاجتماع القادم للمنظمة سيحدد تمديد الاتفاق من تعديله.

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