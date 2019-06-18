الآغا : الرئاسي إنفاق 10 مليارات على مليشيات الوفاق

البيضاء 18 يونيو 2019 (وال) – قال رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، إن المبالغ التي أنفقها مايسمي المجلس الرئاسي على الحرب الدائرة في طرابلس بلغت 10 مليارات دينار منذ أبريل الماضي.

الآغا أضاف في تصريحات صحفية أن إنفاق الرئاسي تجاوز أزمة النازحين، حيث شملت المصروفات ذخائر وشراء أسلحة ومصروفات علاج الجرحى وزيارة أهالي الجرحى لأبنائهم خارج ليبيا، إضافة إلى إنفاق الأموال على المقاتلين.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق غير الشرعية علي العيساوي، قال في مُقابلة مع وكالة “رويترز”، في أبريل الماضي، إن حكومة الوفاق خصصت ملياري دينار لتغطية نفقات الحرب في طرابلس.

من ناحية أخرى، كشف الآغا أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، وزّع مليار دينار للمصارف التجارية التابعة له خلال شهر رمضان الماضي. (وال – البيضاء) ع ع

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