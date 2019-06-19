أسعار النفط تواصل الصعود

طوكيو-العنوان

واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية، اليوم الأربعاء، بدعم من انتعاش الآمال بخصوص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين والتحفيز الاقتصادي المحتمل من البنك المركزي الأوروبي.

وتلقت أسواق النفط دعما أيضا من التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات بالمنطقة الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 62.34 دولار للبرميل. وكان الخام صعد اثنين بالمئة يوم الثلاثاء.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 54.10 دولار للبرميل. وارتفع الخام 3.8 بالمئة في الجلسة الماضية.

ويترقب المتعاملون في السوق أيضا اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، لتحديد ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق خفض الإمدادات الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.

المصدر-(رويترز)

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