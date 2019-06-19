ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 19 يونيو 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم بالسوق الموازي العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.40 دينار 4.390 دينار اليورو 4.90 دينار 4.82 دينار الجنية الاسترليني 5.45 دينار 5.37 دينار الليرة التركية 0.75 دينار 0.67 دينار الدينار التونسي 1.44 دينار 1.36 دينار الجنية المصري 0.24 دينار 0.232 دينار الدولار الكندي 3.20 دينار 3.12 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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