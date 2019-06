أسواق النفط العالمية تنتظر اجتماع تحالف «أوبك +» بفارغ الصبر

تنتظر أسواق النفط العالمية، اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في يوليو المقبل، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، على منطقة الخليج العربي.

حيث توقع محللون ومتابعون، أن تبقي أوبك على اتفاقها بتمديد خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار مقبولة للبرميل، إلا أن موقف روسيا لم يتحدد بعد بشأن التزامها بالاتفاق.

هذا وتعيش أسواق النفط العالمية، حالة من عدم اليقين على المدى القصير، بشأن قوة الطلب ونمو الإمداد المتواصل من المنافسين.

كما تواصل “أوبك +” المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو الحالي.

ويضم تحالف أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا.

