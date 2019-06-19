شح السيولة يشل المصارف الليبية 

يعيش القطاع المصرفي في ليبيا أزمة معقدة تتمثل في غياب السيولة النقدية منذ خمس سنوات، لم يستطع البنك المركزي حلها لإنهاء معاناة المواطنين.

وفي تصريح خاص لـ218 قال مدير فرع مصرف شمال أفريقيا في مدينة ترهونة معمر احميد إن السيولة النقدية لم تصل من مركزي طرابلس منذ 8 أشهر.

وأضاف حميد أن إدارة المصرف يحال إليها شهريا 8 ملايين و 700 ألف دينار كمرتبات لموظفي القطاع العام، في حين أن المصرف به 22 ألف حساب جار، وهو ما يتسبب بالإضرار بشريحة كبيرة من المواطنين.

وأوضح حميد أن المصرف المركزي في البيضاء قام بدوره بإرسال مليوني دينار الأشهر الماضية و التي وصفها مدير فرع مصرف شمال أفريقيا بـ “غير الكافية” مطالبا الحكومة المؤقتة والوفاق ومجلس النواب بتوفير الأموال للمواطنين في أقرب فرصة مؤكدا على ابتعاد إدارة المصرف عن كافة التجاذبات السياسية.

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