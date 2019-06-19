أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 19يونيو 2019، الساعة 00:00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.395 و4.40 دينار

اليورو 4.9 دينار

الجنية الإسترليني 5.45 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار 1.44 دينار

الجنية المصري 0.24 دينار

الدولار الكندي 3.20 دينار

الدينار الأردني 6.06 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.41 دينار

كسر الذهب عيار 18 139 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

بطاقة أرباب الأسر 3.90 دينار

دولار بشيك المصدق 4.57 دينار

-فضة جديدة= من 09 إلى 12 لجرام

-الذهب جديد عيار = 18 من 185 إلى 220 لجرام

-الذهب جديد عيار = 21 من 225 إلى 245 لجرام

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية