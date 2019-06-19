اقتصاد

“الجمهورية” يعلن عن الفروع العاملة لمناطق الاشتباك

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية لكافة عملائه ممن لديهم حسابات في فروع المصرف بمناطق الاشتباكات في طرابلس بالتوجه لفرع مصرف الجمهورية “المغاربة”.

وبحسب تصريح رئيس فرع الجمهورية المغاربة ناصر المسعودي عبر الحساب الرسمي للمصرف  فإن الإدارة على استعداد لتقديم كافة الخدمات للنازحين ولم يرد في إعلان مصرف الجمهورية سقف السحب لكل فرد كما لم تعلن إدارة مصرف الجمهورية عن أي فروع أخرى ستقدم الخدمات.

وكان قد أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توزيع 70 مليون دينار كسيولة نقدية على فروع مصرف الجمهورية في شهر مايو الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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