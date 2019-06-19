“الجمهورية” يعلن عن الفروع العاملة لمناطق الاشتباك

أعلن مصرف الجمهورية لكافة عملائه ممن لديهم حسابات في فروع المصرف بمناطق الاشتباكات في طرابلس بالتوجه لفرع مصرف الجمهورية “المغاربة”.

وبحسب تصريح رئيس فرع الجمهورية المغاربة ناصر المسعودي عبر الحساب الرسمي للمصرف فإن الإدارة على استعداد لتقديم كافة الخدمات للنازحين ولم يرد في إعلان مصرف الجمهورية سقف السحب لكل فرد كما لم تعلن إدارة مصرف الجمهورية عن أي فروع أخرى ستقدم الخدمات.

وكان قد أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توزيع 70 مليون دينار كسيولة نقدية على فروع مصرف الجمهورية في شهر مايو الماضي.

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