أوبك تحدد موعد اجتماعها المقبل لمناقشة خفض الانتاج

العنوان_ليبيا

نشرت صحيفة ” بلومبيرغ ” اليوم 19 يونيو أن أوبك + قد وافقت على عقد اجتماعها المقبل لمناقشة خفض إنتاج النفط في اليومين الأولين من شهر يوليو ، وذلك لغرض حل أستمرار النزاع والذي أبرز الانقسامات داخل المجموعة.

وتم نشر موعد (الحل الوسط ) و الذي اقترحه الرئيس الحالي لمنظمة أوبك يوم أمس الثلاثاء ووزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو على موقع المجموعة على الإنترنت اليوم الأربعاء ، مما يشير إلى أن جميع الأعضاء متفقون.

وكانت مجموعة المنتجين والتي تضخ أكثر من نصف النفط الخام في العالم ، تتشاجر منذ شهر حول توقيت المحادثات الوزارية في فيينا وقد فشلوا في الاتفاق على موعد قبل أسابيع فقط من انتهاء صلاحية تخفيض إنتاجهم مما زاد من الاضطرابات في الأسواق والتي تواجه أيضًا خطر نشوب صراع في الخليج الفارسي وتزايدت علامات تباطؤ الطلب.

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