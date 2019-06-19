دولة رئيس مجلس الوزراء يمنح الإذن بالموافقة على صيانة عدد من المنشآت الرياضية بعدد من مدن ليبيا

قرنادة 19 يونيو 2016 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، اجتماعا مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة المهندس سالم بوزريدة.

وأطلع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، دولة رئيس مجلس الوزراء على الوضع الحالي للبنية التحتية للملاعب التابعة لإدارة المنشآت الرياضية بالهيئة، والمملوكة للدولة الليبية.

ووافق دولة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء وصيانة عدد من المرافق الرياضية منها الملعب الجانبي الواقع بالمدينة الرياضية لمدينة بنغازي، وكذلك الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة درنة، والملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة البيضاء، وملعب جيزاو ببلدية مرزق، والملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة طبرق، ومضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية بمدينة سبها، إضافة إلى الملعب البلدي لمدينة سبها. (وال – قرنادة) ر ع

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