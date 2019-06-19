إجراء الامتحانات النهائية لكلية الطب تخصص النساء والولادة بكلية الطب جامعة بنغازي

بنغازي 19 يونيو 2019 (وال) – أجرى طلبة الطب السنة الرابعة الدفعة 42 الامتحانات النهائية بكلية الطب جامعة بنغازي.

وأفادت رئيس أقسام النساء والتوليد زاهية سعد الغزال أن عدد الدفعة بالكامل بلغ 400 طالب، وعدد الطلبة الذين تقدموا للامتحانات 365 ممتحن من بنغازي والمرج وإجدابيا ومناطق أخرى.

وأضافت الغزال أن الامتحانات انقسمت إلى شقين الجزء الكتابي والجزء السريري في مركز بنغازي الطبي، حيث تم إجراء امتحان الجزء الأول الكتابي يوم الخميس الماضي، وأنقسم ايضا إلى قسمين الجزء الكتابي (الورقة) والجزء الثاني ospe وهي طريقة حديثة وجديدة وهي بديل عن الامتحان الشفوي.

وذكرت رئيس أقسام النساء أن هذه الطريقة تتميز بتقييم للطالب حسب مهارته السريرية، وأيضا تتميز بالعدل بين الطلبة من حيث أنها تضم 20 سؤالا، 10 أسئلة لأمراض النساء و10 أسئلة للولادة وهي نفس الأسئلة بنفس الصيغة لجميع الطلبة، والطالب يستطيع أن يجيب عنها كتابيا، وبهذه الطريقة OSPE قمنا بتفادي مشاكل الامتحان الشفوي.

وأردفت الغزال ” الجزء الثاني وهو الجزء السريري (Clinical) حيث بدأ يوم السبت الماضي ويختتم اليوم الأربعاء، وتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات بطريقة منظمة، الشكر الكبير لأعضاء هيئة التدريس جميعآ والمشرفين والمعيدين وكل من ساهم في الإشراف على الامتحانات كما نتمنى لجميع الطلبة الممتحنين التوفيق والنجاح“.(وال – بنغازي) ف ع/ أ د

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