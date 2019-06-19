“الوطنية للنفط” تحرك دعاوى ضد التكبالي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها قدمت 4 بلاغات للنائب العام بحق عضو مجلس النواب علي التكبالي على خلفية قيامه بـ”التحريض وبث إشاعات واتهامات ضد المؤسسة لا أساس لها من الصحة”.

وقالت المؤسسة في بيان، الأربعاء، إنها عززت البلاغات ضد التكبالي بالأدلة، وإن النيابة العامة بصدد تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن المشتكى عليه.

وحثت مؤسسة النفط التكبالي على المثول أمام النائب العام والتنازل عن حصانته النيابية وأن يقدم ما يؤكد ادعاءاته ضد المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الأفعال تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 2278 و2259 و2146 و2362 المتعلقة بقطاع النفط، داعية الجهات الدولية المعنية بتطبيق هذه القرارات لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.

بدوره، نشر النائب التكبالي بصفحته في “فيسبوك”، بلاغا قدمه بـ2018 للنائب العام يدعوه للتحقيق في مخالفات إدارية ومالية بمؤسسة النفط الوطنية تتضمن صفقة بيع حصة شركة “ماراثون” الأميركية لشركة “توتال” الفرنسية.

وشمل بلاغ التكبالي اتهام صنع الله بالقيام بمخالفات إدارية عديدة منها الاتصال المباشر بالسفارات الأجنبية، والتعاقد مع شركات أجنبية دون اعتبار لمصلحة الدولة الليبية.

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