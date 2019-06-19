عقوب يتابع سير عمل مشاريع وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة في مجال التطوير والإنشاء

بنغازي 19 يونيو 2019(وال)- بحث معالي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب المشاريع الصحية المتعاقد عليها مع جهاز تطوير المدن عدد من المشاريع الصحية الصادرة بحقها عدة قرارات من قبل مجلس رئاسة الوزراء بعدة بلديات في شرق وغرب وجنوب البلاد.

واستعرض عقوب نسب الإنجاز التي وصلت لها والعراقيل التي تواجه سير عملها وكيفية وضع الحلول لهذه العراقيل لضمان سير العمل على أكمل وجه بهدف تكثيف الجهود للإسراع في الانجاز من قبل الشركات المنفذة .

وبحث معالي وزير الصحة خلال الاجتماع أمس الثلاثاء مع مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمجلس رئاسة الوزراء الأستاذ رضا الفريطيس وبحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ومدير جهاز تطوير المدن بالحكومة المؤقتة المهندس الناجي المعداني بالإضافة لحضور مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة المهندس سالم الجبالي آلية سير العمل بالمشاريع التي صدر قرارات بالتعاقد بشأنها من قبل مجلس الوزراء ويبلغ عددها 246 مشروعاً.

وناقش عقوب خلال الاجتماع المشاكل الفنية في التنفيذ من قبل بعض الشركات المنفذة لاتخاذ التدابير اللازمة لتداخل الأعمال وضغط وتقليص مدة الإنجاز وحل كافة الأمور التي تعرقل سير العمل فنيا وإداريا.

واطلع معالي وزير الصحة خلال الاجتماع على تقديرات نسبة الإنجاز بعدد من المشروعات الصحية بالبلديات من قبل الشركات المنفذة عن طريق جهاز تنمية وتطوير المدن وذلك وفق المقاييس الفنية و الهندسية المعدة والمعتمدة للمرافق الصحية ومتابعة تنفيذ الأقسام المستحدثة بعدد من المستشفيات.( وال – بنغازي ) رس/أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال