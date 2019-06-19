ملف صنع الله على طاولة لجنة أممية

قال المبروك سلطان، الذي كلفته الحكومة المؤقتة رئيسا مؤقتا للمؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات لقناة “218”، إنهم سيناقشون مع لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الأسبوع المقبل في بنغازي، الموقف القانوني لمنصب صنع الله وانفراده بالقرارات الحساسة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، قالت إن وجود صنع الله بمنصبه الحالي غير قانوني بعد أن تم تعيين المبروك سلطان بمهام رئيس مجلس الإدارة من قبل الحكومة المؤقتة.

وأدانت المؤسسة في بنغازي، قبل نحو أسبوع، بيان لصنع الله قال فيه إن مجموعة تتكون من 80 عسكريا دخلت ميناء راس لانوف واستولت على أحد المباني وخصصته للاستخدام العسكري، وقامت بعدة تجاوزات.

وقال صنع الله إن هذا التصرف قد يجعل الميناء هدفا عسكريا محتملا، مما يهدد بتدمير البنية التحتية النفطية الليبية، واحتمال حدوث أزمة اقتصادية، وفق تعبيره.

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