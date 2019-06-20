تأكيدات على صرف معاشات المتقاعدين قبل العيد

خاطب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس المبروك مديري الفروع والإدارات التابعة لها بضرورة الإسراع في العمل على صرف معاشات المتقاعدين والموظفين في الصندوق عن شهري يوليو وأغسطس قبل حلول عيد الأضحى.

وبحسب ما ورد في المخاطبة التي اطلعت قناة 218 على نسخة منها فإن معاشات شهر يوليو تمت المطالبة بصرفها قبل الـ5 من الشهر المقبل.

وشدد المبروك على أن يتم صرف معاشات شهر أغسطس في موعد أقصاه يوم الـ25 من شهر يوليو المقبل على أن يعفى المتقاعدون وأصحاب المعاشات من أي خصومات على السلف.

يشار إلى أن شريحة المتقاعدين تعاني من تدني الأجور قياسا بالأسعار التي تضاعفت كثيرا بسبب الأوضاع غير المستقرة في البلاد.

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