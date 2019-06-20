صعود جديد لأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 20 يونيو 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 20 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.405 و 4.41 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.385 دينار

اليورو 4.91 دينار

الجنية الإسترليني 5.46 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.45 دينار

الجنية المصري 0.24 دينار

الدولار الكندي 3.20 دينار

الدينار الأردني 6.09 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.42 دينار

كسر الذهب عيار 18 139 دينار

كسر الفضة 1.77 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار

دولار بشيك المصدق 4.58 دينار

-فضة جديدة= من 09 إلى 12 لجرام

-الذهب جديد عيار = 18 من 185 إلى 220 لجرام

-الذهب جديد عيار = 21 من 225 إلى 245 لجرام

-الذهب مستعمل عيار 18 من 150 إلى 165 لجرام

-الذهب مستعمل عيار 21 من 175 إلى 190 لجرام

-الذهب كسر عيار= 160=21 لجرام

-الذهب كسر عيار= 168=22 لجرام

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.