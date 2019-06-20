الخطوط الليبية تكشف عن سرقات متكررة لسُترات النجاة في طائراتها

بنغازي 20 يونيو 2019 (وال)- كشفت الخطوط الجوية الليبية، عن سرقات متكررة لسُترات النجاة في طائراتها الخاصة بالركاب.

وأوضحت الشركة – عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك – أن “سُترة النجاة الموجودة في الطائرة ذات مواصفات خاصة، وهي ذات أهمية لانقاد حياة شخصًا ما، في إحدى حالات الطوارئ، كما إن شركات الطيران في ليبيا حاليًا تُواجه مشكلة كبيرة في وصول مثل هذه المواد؛ نظرًا لكونها تتطلب شحن خاص، وطرق خاصة لوصولها إلى الشركة الطالبة للشحنة” .

وأضافت الشركة – في بيانها – أن سعر تلك المواد مبالغ فيها، نظرًا لكونها خاصة بركاب الطائرات، داعية في الوقت ذاته الركاب إلى توعية الأطفال والشباب بخطورة العبث بسترات النجاة، وإنه أمر واجب على أولياء الأمور توعية بهذا الموضوع، بالإضافة أن هذا يضر بحياة الركاب.

ودعت شركة الخطوط الليبية الجهات الأمنية في المطارات الليبية، التيقن لوجود السترة في حقائب المسافرين أثناء مرورها بجهاز التفتيش، واتخاذ إجراءات رادعة ضد من المتورطين في سرقة السترات. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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