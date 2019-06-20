استعدادات لتنظيم مؤتمر النفط والغاز

حددت اللجنة المشرفة على مؤتمر النفط والغاز المنعقد في أجدابيا موعد انعقاده للدورة الثالثة وحددت اللجنة يوم 10-11 من فبراير المقبل موعدا لانطلاق المؤتمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التحضيرية يوم الأربعاء بقيادة الرئيس الفخري للمؤتمر موسى قريفة وبحضور رئيس المؤتمر العلمي غيث بوجفول بالإضافة إلى رئيس اللجنة العلمية رحيل القطعاني ورئيس اللجنة التحضيرية صالح مهنا، كما حدد في الاجتماع موعد تقديم الملخصات من المشاركين على أن يكون في الفترة ما بين 25 يونيو وحتى 5 نوفمبر المقبل على أن يكون موعد تسليم الأبحاث في الفترة ما بين 6 نوفمبر و 5 ديسمبر من العام الجاري.

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