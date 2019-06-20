اقتصاد

استعدادات لتنظيم مؤتمر النفط والغاز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت اللجنة المشرفة على مؤتمر النفط والغاز المنعقد في أجدابيا موعد انعقاده للدورة الثالثة وحددت اللجنة يوم 10-11 من فبراير المقبل موعدا لانطلاق المؤتمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التحضيرية يوم الأربعاء بقيادة الرئيس الفخري للمؤتمر موسى قريفة وبحضور رئيس المؤتمر العلمي غيث بوجفول بالإضافة إلى رئيس اللجنة العلمية رحيل القطعاني ورئيس اللجنة التحضيرية صالح مهنا، كما حدد في الاجتماع موعد تقديم الملخصات من المشاركين على أن يكون في الفترة ما بين 25 يونيو وحتى 5 نوفمبر المقبل على أن يكون موعد تسليم الأبحاث في الفترة ما بين 6 نوفمبر و 5 ديسمبر من العام الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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