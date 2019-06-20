“الكهرباء” تبحث حل مشكلة الانقطاعات

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة اجتماعا موسعا الأربعاء مع لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوفاق الوطني وحضر الاجتماع إلى جانب حمزة المدير التنفيذي للشركة علي ساسي .

ونوقش خلال الاجتماع مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وما يعيق عمل الشركة في أداء المهام المنوطة بها، كما أكدت اللجنة من جانبها على استمرار تقديم الدعم لإدارة الكهرباء.

وكان قد صرح مدير المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء محمد التكوري في وقت سابق أن الشركة سجلت خسائر قيمتها 62 مليون دينار مع بداية الاشتباكات في طرابلس مرجحا زيادة القيمة إلى الضعفين مع استمرارها.

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