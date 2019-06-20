اقتصاد

“الكهرباء” تبحث حل مشكلة الانقطاعات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة اجتماعا موسعا الأربعاء مع لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوفاق الوطني وحضر الاجتماع إلى جانب حمزة المدير التنفيذي للشركة علي ساسي .

ونوقش خلال الاجتماع مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وما يعيق عمل الشركة في أداء المهام المنوطة بها، كما أكدت اللجنة من جانبها على استمرار تقديم الدعم لإدارة الكهرباء.

وكان قد صرح مدير المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء محمد التكوري في وقت سابق أن الشركة سجلت خسائر قيمتها 62 مليون دينار مع بداية الاشتباكات في طرابلس مرجحا زيادة القيمة إلى الضعفين مع استمرارها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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