صنع الله: استقرار ليبيا مرهون بوحدة قطاع النفط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن استقرار الدولة الليبية يمر عبر المحافظة على وحدة قطاع النفط والتقيد بالقانون الدولي، مشيرا إلى أن الصراع القائم في ليبيا حاليا يؤثر بشكل مباشر على القطاع النفطي.

و جاء ذلك في كلمة لصنع الله في منتدى أوسلو السنوي بالنرويج، والذي أكد أن انهيار قطاع النفط سيؤدي إلى أزمة إنسانية، لافتا إلى أن المؤسسة الوطنية تتعرض لهجمات مباشرة وأخرى عبر الانترنت، فيما أكد أن عمال القطاع معرضون للمخاطر من جانب الذين يستخدمون المنشآت لأغراض عسكرية.

واتهم صنع الله بعض القوى الخارجية بالسعي إلى التقسيم وتقويض جهود المؤسسة من خلال حملات للتضليل، داعيا إلى مساءلة أولئك الذين يقفون وراء هذه الحملات ومحاسبتهم، وأشار إلى أن بيع النفط الخام خارج سلطة المؤسسة سيؤدي إلى استخدام إيراداته لتأجيج الحرب في ليبيا ما قد يتسبب في تقسيم البلاد، معربا عن قلقه بشأن عدم الحفاظ على وحدة قطاع النفط.

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