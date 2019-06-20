الصندوق العربي للإنماء يمنح المغرب قرضا جديدا

وقع المغرب مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقا لاقتراض 237 مليون دولار لتمويل مشروع طريق وتطوير سد يخدم أغراض الري في شرق البلاد.

ويعاني المغرب من أزمة سيولة، حيث من المتوقع أن يبلغ دين الخزانة 66% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، حيث لجأت الحكومة المغربية خلال الشهر الجاري لبيع حصة قدرها 8% من أكبر شركة اتصالات في البلاد، مقابل نحو 920 مليون دولار، للمساعدة على كبح عجز الميزانية إلى 3.3% هذا العام، من 3.7% العام الماضي.

الجدير بالذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم في الأربعين سنة الماضية 72 قرضا للمغرب بإجمالي 4مليارات و 400 مليون دولار أمريكي.

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