اقتصاد

الإمارات تعلن دعمها لقرار أوبك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الإمارات دعمها لقرار منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها في تمديد خفض إنتاج النفط وفقا لوزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.

وأشار المزروعي إلى أن تمديد خفض الإنتاج من عدمه سيكون محل نقاش عندما يجتمع تحالف أوبك بلس أوائل شهر يوليو القادم، واصفا القرار بالمنطقي والمعقول حيث إن وضع السوق يتطلبه في الوقت الحالي لعدة أسباب، أبرزها تزايد مخزونات النفط عالميا، خاصة في الولايات المتحدة حسب قوله.

الجدير بالذكر أن أوبك وحلفاءها من المنتجين، ومن بينهم روسيا، اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج اعتبارا من أول يناير لمدة 6 أشهربواقع مليون و200 ألف برميل يوميا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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