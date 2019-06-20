ميناء طبرق .. “لم يتوقف العمل بعد”

تقرير|218

يعد ميناء طبرق البحري من ثاني أهم الموانئ في المنطقة الشرقية بعد ميناء بنغازي، ويبدو اليوم هادئاً على غير عادته في السنوات الماضية،يشكو من تراجع الحركة فيه.

يستقبل الميناء حوالي أربع بواخر في الشهر حسب إفادة العاملين فيه، لكن إمكانياته أكبر من ذلك، إذ يدعو المسؤولون عن الميناء أن يلقى اهتماماً أكبر.

لم يتوقف العمل رغم تراجعه، فمازال تفريغ الشحنات مستمراً، لتنقل البضائع بعد ذلك إلى الأسواق.

مع هدوء العمل يستقبل الميناء مجموعة من الأطفال من إحدى مدارس طبرق للتعرف على طبيعة العمل فيه، في مفارقة تدعو للنظر إلى مستقبل هؤلاء الأطفال، وحقوق الليبيين في التنمية المستدامة.

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