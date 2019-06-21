البريقة للنفط تؤكد توفر المحروقات بمستودعاتها

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، توفر كافة المحروقات بمستودعاتها، وأن الامدادات من مستودع طرابلس النفطي تسير بشكل طبيعي.

وذكرت الشركة، الخميس بان الناقلة أنوار ليبيا أكملت عمليات تفريغ شحنتها علي محطات توزيع الوقود التابعة لشركات التوزيع، الراحلة والشرارة الذهبية والطرق السريعة وليبيا نفط من علي رصيف ميناء طرابلس البحري.

وأضافت بأن الناقلة أنوار أفريقيا تتواجد بميناء طرابلس، منتظرة مغادرة الناقلة أنوار ليبيا، لتفرغ حمولتها التي تقدر بحوالي 32 مليون لتر من وقود بنزين السيارات.

يشار إلى أن شركة البريقة، تطمئن على الدوام المواطنين بتوفر الوقود في محطات توزيعه.

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