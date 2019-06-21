نقل منظومة مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى مصراتة

ذكرت قناة ليبيا الحدث، منذ قليل، أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي قرر نقل منظومة مصرف ليبيا المركزي إلى مدنية مصراتة الساحلية بشمال وسط ليبيا.

هذا الخطوة تأتي على خلفية قرب حسم الجيش الوطني الليبي المعركة ودخول وسط العاصمة طرابلس، حيث اتخذت حكومة فايز السراج عدداً من الإجراءات لارباك العمل في الدولة الليبية، إثر سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على العاصمة طرابلس.

وكان فتحي باشاغا الذي يشغل منصبي وزير الداخلية والدفاع في حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، قد نقل بعض الإدارات من مكتبه في طرابلس إلى مصراتة خلال الأسبوع الماضي.

المصدر/ روز اليوسف