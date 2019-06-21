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نقل منظومة مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى مصراتة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكرت قناة ليبيا الحدث، منذ قليل، أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي قرر نقل منظومة مصرف ليبيا المركزي إلى مدنية مصراتة الساحلية بشمال وسط ليبيا.

هذا الخطوة تأتي على خلفية قرب حسم الجيش الوطني الليبي المعركة ودخول وسط العاصمة طرابلس، حيث اتخذت حكومة فايز السراج عدداً من الإجراءات لارباك العمل في الدولة الليبية، إثر سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على العاصمة طرابلس.

وكان فتحي باشاغا الذي يشغل منصبي وزير الداخلية والدفاع في حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، قد نقل بعض الإدارات من مكتبه في طرابلس إلى مصراتة خلال الأسبوع الماضي.

المصدر/ روز اليوسف

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • .بعد تحرير طرابلس سيكون تحرير مصراطة اسهل بعد هلاك مليشياتها على اسوار المطار وبمجرد سيطرة الحكومة المؤقتة على مؤسسات العاصمة سيعترف بها العالم كله وستصبح مصراطة مثل درنة وكر ارهابى سيتم تحريره بطريقة اسهل لان كل المدن فى ليبيا تريد الثأر من صهاينة ليبيا فى مصراطة التى ستتحول الى مدينة اشباح عقب خرابها الغريب ان من سيحميها من هذا المصير قد يكون الجيش الوطنى الذى يرفض الانتقام ويترك الحساب للمولى عز وجل يوم الحساب

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