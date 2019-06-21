اقتصاد

مؤسسة النفط تسير قافلة إغاثة لغات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد الكارثة البيئية التي ضربتها وتضرر عدد كبير من بيوتها سيرت المؤسسة الوطنية للنفط قافلة مساعدات إلى مدينة غات.

وتضمنت المساعدات سيارة لشفط المياه إضافة إلى مواد أساسية لصالح المجلس البلدي غات وجمعية الهلال الأحمر الليبي.

وستساعد هذه القافلة على إنشاء ما لا يقل عن مخيمين للنازحين وتلبية احتياجات ما يقارب 450 شخصا من مدينتي غات وتهالة.

القافلة المقدمة كانت تحت إشراف قسم التنمية المستدامة بالمؤسسة وشركة أكاكوس التابعة لها.

وكان الجيش الوطني بالتعاون والتنسيق مع الحكومة قد أعلن عن إنشاء جسر جوي لإيصال المساعدات للمنكوبين من الفيضانات والسيول في غات فيما قام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بذات الخطوة فضلا عن المبادرات الشعبية الأخرى من عديد المدن التي سيرت قوافل أغاثة للتضامن مع المنكوبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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