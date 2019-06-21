تعاون مثمر بين الجوف للتقنية النفطية والخليج العربي

التقى عضو لجنة الإدارة بشركة الجوف للتقنية النفطية عبد الرحمن العمامي مع رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي أشرف العبار.

وتدارس الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين في مجالات نشاطاتهما وبما يهدف لخدمة مصالحهما.

وشهد اللقاء أيضا التأكيد على منح الأولوية لشركة الجوف لمزاولة نشاطها ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط الهادفة لمنح الأولوية في الأعمال والمشاريع للشركات الوطنية التابعة لقطاع النفط.

يشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط شهد تحسنا كبيرا بعد تمكن قوات الجيش الوطني من إعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف الإنتاج المتوقف منها بسبب سيطرة إبراهيم الجضران ومن معه عليها لفترة طويلة.

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