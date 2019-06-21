بحث سبل تنفيذ الترتيبات المالية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق اجتماعا مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري لبحث الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ الترتيبات المالية المعتمدة للسنة المالية الحالية.

ولفت بومطاري خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة وزراء حكومة الوفاق إلى أن الإصلاحات والسياسات المالية والاقتصادية يتم تنفيذها عبر الإدارات والمصالح التابعة للوزارة وبالشكل الذي يسهم في الحفاظ على الوضع المالي للدولة خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يقر سنويا ترتيبات مالية في إجراء يهدف من خلاله إلى تجاوز مسألة تصويت مجلس النواب عليها من خلال اعتماده مصطلح الترتيبات المالية عوضا عن مصطلح الموازنة العامة التي لا يتم تمريرها إلا عبر مجلس النواب.

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