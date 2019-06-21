تطورات جديدة بمشروع إنشاء ميناء سوسة

أفادت مديرة المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة الليبية المؤقتة نهلة الحاسي لـ 218 أن الهيئة علقت مفاوضاتها مع الشركة الأمريكية قيدري غروب المتعلقة بإنشاء ميناء سوسة.

وأوضحت الحاسي أن تعليق المفاوضات جاء قُبيل توقيع العقد النهائي مع الشركة الأمريكية بسبب بعض بنود العقد التي رأت الهيئة أنها ستسبب الضرر بالمصالح الليبية الاستثمارية مستقبلا.

وقالت الحاسي أن هناك 5 شركات إيطالية دخلت على خط المفاوضات للظفر بعقد إنشاء ميناء سوسة ولم توضح الحاسي أسباب تعليق المفاوضات مع قيدري قروب لأسباب متعلقة بخصوصية العقود.

وبحسب تقارير رسمية لغيدري غروب كان من المتوقع أن تبلغ عائدات الميناء 60 مليون دولار سنويا مع تشغيل 2500 باحث عن العمل من مختصين وفنيين وأياد عاملة بعقد استثماري تبلغ قيمة 1.5 مليار دولار على ان يستمر العقد لمدة 35 عاما ابتداء من عام 2022 وهو التاريخ الذي كان من المتوقع فيه بداية تشغيل الميناء.

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