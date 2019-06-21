تصدير 1.2 مليون برميل نفط لإيطاليا

قال مصدر ملاحي اليوم الجمعة لـ 218 إن ليبيا تستعد السبت لتصدير مليون و200 ألف برميل من النفط إلى إيطاليا.

وأضاف ذات المصدر أن الشحنة ستتم عبر ميناء الزويتينة بكمية قدرها 600 ألف برميل بالإضافة إلى شحنة مماثلة من ميناء البريقة، وستدخل الناقلتان اللتان لم يكشف المصدر عن اسمهما يوم الجمعة ليلا للموانئ النفطية على أن تغادرا المياه الليبية غدا صباحا.

وتعتمد ليبيا على إيرادات صادرات النفط في تمويل 95% من الخزانة العامة وتأتي الشحنة وسط تحذيرات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من تراجع الإنتاج لمستويات غير مسبوقة نتيجة الأحداث العسكرية الحاصلة في طرابلس.

نفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية