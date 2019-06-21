اقتصاد

“البريقة”: تمكنا من إيصال النفط لمدن الجبل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة البريقة نجاحها في إرسال الوقود إلي مناطق الجبل الغربي بالتنسيق مع لجنة الطوارئ والجهات المختصة من خلال عمداء بلديات تلك المناطق وفقا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك.

وجاءت عملية التزويد بعد فترة توقف زادت عن الشهرين بسبب الاشتباكات وتمت عملية التزويد من مستودع الزاوية النفطي إلى محطات التوزيع التي خضعت للاختبار مسبقا يوم 17 يونيو، وأكدت شركة البريقة في منشورها استمرارها في أداء مهامها، وأهابت بشركات التوزيع بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر متابعة المحطات التابعة لها والتأكد من سير العمل بها، كما شددت على ضرورة تزويد محطاتها بمولدات كهربائية لتغطية انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والحفاظ على عملية الإمداد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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