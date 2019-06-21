“البريقة”: تمكنا من إيصال النفط لمدن الجبل

أكدت شركة البريقة نجاحها في إرسال الوقود إلي مناطق الجبل الغربي بالتنسيق مع لجنة الطوارئ والجهات المختصة من خلال عمداء بلديات تلك المناطق وفقا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك.

وجاءت عملية التزويد بعد فترة توقف زادت عن الشهرين بسبب الاشتباكات وتمت عملية التزويد من مستودع الزاوية النفطي إلى محطات التوزيع التي خضعت للاختبار مسبقا يوم 17 يونيو، وأكدت شركة البريقة في منشورها استمرارها في أداء مهامها، وأهابت بشركات التوزيع بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر متابعة المحطات التابعة لها والتأكد من سير العمل بها، كما شددت على ضرورة تزويد محطاتها بمولدات كهربائية لتغطية انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والحفاظ على عملية الإمداد.

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