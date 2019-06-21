وصول المياه لمدن زليتن ومصراتة والخمس والسبت إلى القره بوللي

طرابلس 21 يونيو 2019 (وال)- أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، عودة تدفق مياه النهر الصناعي عبر المسار الشرقي ووصولها إلى مدن زليتن – مصراتة – الخمس والمناطق المجاورة لها أمس الخميس.

وأكدت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة عودة المياه إلى منطقة القره بوللي وضواحيها غداً السبت، مشيرة في الوقت ذاته إلى عودة المياه تمت بجهود فرق الصيانة والتشغيل والنقل والخدمات.

وأوضحت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة رقم (586) الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة بمدينة زليتن، بعد تعرضها للاعتداء من قبل أحد المواطنين منذ شهر، الأمر الذي ترتب عليه فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحلية : مصراتة – زليتن – الخمس – القره بوللي والمناطق المجاوره لها.

وأشادت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهود كافة الفرق الفنية للصيانة، والتشغيل والخدمات والنقل بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، نظير ما قدموه من جهد وعمل متواصل لإصلاح المحطة (586) بزليتن، وعودة تدفق المياه إلى المدن والمناطق التي تتغذى من المسار الشرقي.

وناشدت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة كافة السلطات المحلية والشرطية والأمنية والمسؤولين بتلك المدن، بالتعاون من أجل حماية هذا المسار المار بمدنهم ومناطقهم، ووضع حداً لوقف مثل هذه الاعتداءات من قبل المواطنين، كالتوصيلات غير الشرعية، ومنع العبث بالمحطات الواقعة على خط المسار الشرقي. (وال- طرابلس) ر ع/ ر ت

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