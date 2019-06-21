المجلس التسييري لبلدية الأبيار يبحث حلول للمشاكل التي تعيق عمل المجلس

الأبيار 21 يونيو 2019 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية الأبيار محمد ربيش، اجتماعًا موسعًا لبحث جميع المشاكل والعراقيل التي تواجه المجلس.

وأكد محمد ربيش أن المجلس يسعى جاهداً لحلحت كافة مشاكل المنطقة، بحسب الإمكانات المتاحة لديه، وذلك بالتواصل مع الجهات ذات الاختصاص.

وقال محمد ربيش خلال الاجتماع عقد بمقر ديوان البلدية، بحضور وكيل ديوان المجلس سليمان عبد الرحيم، وأعضاء المجلس، وعدد من المهندسين التابعين لبلدية الأبيار، إنه تم مناقشة جميع المشاكل والعراقيل التي تواجه المجلس، من حيث توفير المياه لسكان المدينة وضواحيها، ولجميع الأحياء التابعة لبلدية الأبيار.

وأضاف محمد ربيش أنه تم مناقشة سُبل إيجاد الحلول اللازمة، وكيفية توفير مياه الشرب من أجل المواطنين بالبلدية، وكذلك البنية التحتية وغيرها من المشاكل التي تواجه المواطنين.

وأشار محمد ربيش إلى أنه خلال الاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضيين، تشكيل لجنة من المهندسين ذوي الخبرة، وذلك لمتابعة جميع هذه المشاكل والعراقيل مع الجهات ذات الاختصاص. (وال- الأبيار) أ ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال