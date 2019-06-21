اتفاقات اقتصادية جديدة بين كندا والولايات المتحدة  

اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على الدفع قدما بالاتفاق التجاري الثلاثي مع المكسيك، والذي يلقى معارضة من الديموقراطيين الأميركيين للمصادقة عليه.

وتأتي زيارة ترودو إلى واشنطن بعد عام من خلافه مع ترامب في قمة مجموعة السبع في كيبك، وقد التقى رؤساء كتل الحزبين في الكونغرس، لتشجيعهم وإقناعهم بجدوى الاتفاق التجاري وأهميته، حيث سيتضمن تبادلا تجاريا بقيمة ملياري دولار يوميا ما يعني الكثير من الوظائف وفرص العمل والثروة للبلدان الثلاثة.

وقد صدر بيانعن البيت الأبيض في ختام الزيارة أكد فيه الرئيسان حرصهما على التفعيل السريع للاتفاق.

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