أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 22 يونيو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 22 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.40 دينار
|4.39 دينار
|اليورو
|4.95 دينار
|4.87 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.52 دينار
|5.44 دينار
|الليرة التركية
|0.77 دينار
|0.69 دينار
|الدينار التونسي
|1.47 دينار
|1.39 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|0.242 دينار
|الدولار الكندي
|3.22 دينار
|3.14 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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