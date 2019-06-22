استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 22 يونيو 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 22 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.40 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.38 دينار

اليورو 4.95 دينار

الجنية الإسترليني 5.52 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 1.47 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار

الدولار الكندي 3.22 دينار

الدينار الأردني 6.11 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.41.75 دينار

كسر الذهب عيار 18 144 دينار

كسر الفضة 1.80 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار

دولار بشيك المصدق 4.58 دينار

-اونصة الذهب =1403.20

-اونصة القصة =15.330

-فضة جديدة= من 09 إلى 12 لجرام

-الذهب جديد عيار = 18 من 185 إلى 220 لجرام

-الذهب جديد عيار = 21 من 225 إلى 245 لجرام

-الذهب مستعمل عيار 18 من 150 إلى 165 لجرام

-الذهب مستعمل عيار 21 من 175 إلى 190 لجرام

-الذهب كسر عيار= 162=21 لجرام

-الذهب كسر عيار= 170=22 لجرام

-الذهب كسر عيار =183=24 لجرام

-100دينارليبي =66.5 دينار تونسي

-100دينارتونسي =148 دينار ليبي

-100دينارليبي = 397 جنيه مصري

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.