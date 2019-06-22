اقتصاد

بحث سبل تسهيل دخول السلع والبضائع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري مع مدراء الإدارات في مصلحة الجمارك آلية تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الخاص بتمديد فترة السماح بدخول السلع والبضائع من دون إجراءات مصرف ليبيا المركزي.

وتطرق مسؤولو الجمارك خلال الاجتماع إلى أهمية وضع معايير وشروط تناسب كافة التجار في حال نفاذ القرار في يناير المقبل لضمان سهولة تطبيقه ولتسهيل حركة تدفق السلع للسوق الليبية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والسماح لكافة البضائع بالدخول للسوق حسب الضوابط القانونية واللوائح التنظيمية ومرورها على كافة الأجهزة الرقابية.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا بتمديد فترة السماح بدخول السلع والبضائع من دون إجراءات مصرف ليبيا المركزي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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